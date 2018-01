Deutschland und Türkei wollen Dialog wiederbeleben

Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu wollen die Kooperation zwischen Berlin und Ankara wieder verstärken. Es habe zwar in den vergangenen Monaten "Auseinandersetzungen" gegeben, sagte Gabriel am Samstag bei einem Treffen mit Cavusoglu in seiner Heimatstadt Goslar. Es gelte aber, die "Schwierigkeiten" im deutsch-türkischen Verhältnis zu überwinden.

Man wolle den Wirtschaftsministern empfehlen, die deutsch-türkische Wirtschaftskommission nach längerer Pause wieder einzuberufen, sagte Gabriel. Beide Länder verbinde "viel mehr an Gemeinsamkeiten, als das manchmal bewusst ist." Auch der strategische Dialog der Außenministerien solle wieder aufgenommen werden. Gabriel hatte seinen türkischen Kollegen am Vormittag zunächst in seinem Privathaus in Goslar empfangen.

Auf die Frage, ob es bei dem Vier-Augen-Gespräch auch um den Fall des in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel gegangen sei, sagte Gabriel anschließend im Beisein von Cavusoglu: ""Ich kann nur sagen, dass wir über alle Themen geredet haben, auch über sehr schwierige Themen. Dazu gehört er sicher auch."

Gabriel widersprach zugleich Berichten, wonach er die Wiederaufnahme von Rüstungsexporten in die Türkei von einer Lösung des Falls Yücel abhängig gemacht habe. "Ich habe keinesfalls die beiden Dinge miteinander verbunden", betonte er. Er wolle allerdings, dass in der Bundesregierung in den nächsten Tagen erörtert werde, ob man die Lieferung von Minenschutzausrüstung für türkische Soldaten erlauben könne, die gegen die Terrormiliz Islamischer Staat kämpfen.

Cavusoglu nannte Gabriel einen Freund. "Ja, es hat Probleme gegeben, auch Differenzen, Spannungen und sogar Eskalationen", räumte der türkische Außenminister ein. Gabriel und er seien Außenminister von zwei Ländern, "die stolz sind" und nicht auf Druck reagieren würden. "Wir sind einer Meinung und haben den gemeinsamen Willen, dass wir diese Spannungen, diese Differenzen, durch den Dialog überwinden können." Zugleich bekräftigte Cavusoglu, seine Regierung habe "gewisse Erwartungen" an die deutsche Bundesregierung, unter anderem beim Vorgehen gegen die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK).

Der deutsche Außenminister stellte der Türkei in Aussicht, dass die deutsche Bundesregierung in den nächsten Tagen sehr sorgfältig über die Lieferung von Minenschutzausrüstung für gepanzerte Fahrzeuge reden werde. Er habe keinesfalls die Frage von Rüstungsexporten an den NATO-Partner mit den Haftfällen in der Türkei verbunden. Über den konkreten Fall dieser "defensiven Schutzausrüstung" werde nun gesprochen: "Das hat nichts zu tun mit Haftfällen in der Türkei, überhaupt nichts."

Cavusoglu sagte, Deutschland und die Türkei seien zwei Staaten, die durch Dialog und aufrichtige Kooperation ihre Schwierigkeiten überwinden könnten und wollten. Er habe ein sehr vertrauensvolles Gespräch mit Gabriel geführt. Cavusoglu unterstrich das Interesse seines Landes an einer Aktualisierung der Zollunion mit der Europäischen Union (EU). Nach den Festnahmen deutscher Staatsbürger hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Herbst angekündigt, der EU-Kommission kein Mandat für Verhandlungen über die Ausweitung der Zollunion zu geben und sich für ein Ende der Beitrittsverhandlungen einzusetzen.

Am Rande des Treffens skandierte eine Gruppe von Demonstranten: "Freiheit für alle politischen Gefangenen in der Türkei". Andere vorwiegend türkischstämmige Demonstranten jubelten Cavusoglu zu. Dessen Visite in Goslar ist ein Gegenbesuch. Der türkische Außenminister hatte Gabriel im vergangenen November im Urlaubsort Antalya empfangen. In Goslar wollten die beiden Minister unter anderem die Kaiserpfalz besuchen, ein Gebäudekomplex aus dem 11. Jahrhundert. Auch ein Spaziergang durch die Altstadt war geplant.

(Apa/Dpa/Ag.)