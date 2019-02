Deutschland und Visegrad-Gruppe planen Migrationsprojekt

Deutschland und die vier Visegrad-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei planen ein gemeinsames Entwicklungsprojekt in Marokko zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Das kündigte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Bratislava an, nachdem sie sich zuvor mit den Regierungschefs der Vierergruppe getroffen hatte.

SN/APA (AFP)/VLADIMIR SIMICEK Am diesjährigen Treffen nahm die deutsche Bundeskanzlerin Merkel teil