Deutschland verbietet libanesische Hisbollah

Deutschland hat die libanesische Extremistenorganisation Hisbollah verboten. Dies teilte ein Sprecher von Innenminister Horst Seehofer am Donnerstag in der Früh auf Twitter mit. Zeitgleich wurde die Durchführung von Razzien in den Liegenschaften von vier Vereinen, die Hisbollah zugerechnet werden, bekanntgegeben.

Den Vereinen wird vorgeworfen, zu der als Terrororganisation eingestuften radikalislamischen Gruppierung zu gehören. Die vom Iran unterstützte Organisation soll mit Gewalt und Anschlägen gegen Israel, dessen Existenzrecht sie abstreitet, vorgehen. Bisher hatte Deutschland zwischen dem politischen Arm der Hisbollah, der eine zentrale Rolle im politischen Leben des Libanon spielt, und den Hisbollah-Milizen unterschieden, die unter anderem in Syrien an der Seite von Machthaber Bashar al-Assad kämpfen. Quelle: Apa/Ag.