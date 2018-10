Deutschland verlängert Grenzkontrollen zu Österreich

Österreich legte vor, Deutschland zieht nach. Erst verlängerte die Regierung in Wien die Kontrollen an seinen Grenzen zu Ungarn und Slowenien. Jetzt wird auch an der deutschen Grenze zu Österreich weiter kontrolliert: Deutschland verlängert seine Kontrollen an der Grenze zu Österreich für ein weiteres halbes Jahr.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Der Grund sei unzureichender EU-Außengrenzschutz