Deutschland weist russischen Diplomaten aus

Deutschland hat einen russischen Diplomaten ausgewiesen. Die deutsche Bundesregierung reagierte damit am Montag auf einen entsprechenden Schritt Russlands vom Freitag. Die Entscheidung der Regierung in Moskau sei "in keiner Weise gerechtfertigt", erklärte das Auswärtige Amt in Berlin. Der Schritt sei "eng mit Polen, Schweden und dem Europäischen Auswärtigen Dienst abgestimmt". Auch aus diesen beiden Ländern wurde jeweils ein Diplomat ausgewiesen.

SN/APA/AFP/HANDOUT Streit um Moskaus Umgang mit Nawalny für zu diplomatischen Spannungen