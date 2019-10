Deutschland will Flüchtlingsabkommen mit der Türkei stärken

Deutschlands Innenminister Horst Seehofer hat der Türkei bei Beratungen über den wackelnden Flüchtlingspakt in Ankara weiter Unterstützung zugesagt. Die Delegation sei in die Türkei gereist, "um das Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei zu stärken. Wo immer wir unseren Beitrag leisten können, ... sind wir dazu bereit", so Seehofer am Donnerstag.

SN/APA (dpa/Archiv)/Kay Nietfeld Der Migrationsdruck auf die Türkei sei "gewaltig", so Seehofer