Deutschland will Italien Viertel der Flüchtlinge abnehmen

Um die neue italienische Regierung zu entlasten, ist die deutsche Regierung bereit, jeden vierten nach einer Seenotrettung in Italien anlandenden Flüchtling nach Deutschland einreisen zu lassen. Das kündigte der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) in der "Süddeutschen Zeitung" (Samstag) an.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Britta Ped Innenminister Seehofer kündigte Deutschlands Hilfe an