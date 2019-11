Deutschland will Kontrollen an Grenze verschärfen

Angesichts der Diskussion über die Wiedereinreise und den Asylantrag des abgeschobenen libanesischen Clanchefs Ibrahim Miri will die deutsche Regierung die Grenzkontrollen verschärfen. Wie die "Bild"-Zeitung am Mittwoch berichtet, will Innenminister Horst Seehofer die Polizei zu mehr Kontrollen an Außen- und Binnengrenzen anweisen und auch die Schleierfahndung ausdehnen.

SN/APA/BARBARA GINDL Kontrollposten künftig nicht nur auf Autobahnen