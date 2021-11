Deutschland will Österreich laut Medienberichten zum Hochrisikogebiet erklären

Wegen hoher Corona-Inzidenzen will die deutsche Bundesregierung Österreich, Tschechien und Ungarn nach Informationen der Funke Mediengruppe an diesem Freitag zu Hochrisikogebieten erklären. Wie die Zeitungen berichten, soll die Einstufung am Sonntag in Kraft treten. Einzelne Gemeinden in Österreich sollten allerdings ausgenommen werden.

SN/dpa Am Freitag wird in Deutschland höchstwahrscheinlich wieder eine Reisewarnung für Österreich ausgesprochen.