Deutschland wirft Russland Auftrag zu Mord in Berlin vor

Der deutsche Generalbundesanwalt sieht den Mord an einem Georgier in Berlin in seiner Anklageschrift als Auftragstat der russischen Regierung. Staatliche Stellen der Zentralregierung der Russischen Föderation hätten dem russischen Staatsangehörigen Vadim K. alias Vadim S. den Auftrag erteilt, Tornike K. "zu liquidieren", erklärte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Maas bezeichnet Vorfall als "außerordentlich schwerwiegenden Vorgang"