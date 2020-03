Deutschland zieht Soldaten aus dem Irak teilweise ab

Wegen der Coronavirus-Pandemie zieht die deutsche Bundeswehr einen Teil der im Irak eingesetzten Soldaten zurück nach Deutschland ab. Es sei mit der Verlegung von deutschen Soldaten begonnen worden, die für den Grundbetrieb derzeit nicht zwingend erforderlich seien, teilte das Einsatzführungskommando am Sonntag mit. Die ersten Soldaten seien am Sonntag in Deutschland gelandet.

Der Kommandant der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte angewiesen, die Ausbildung in dem arabischen Land auszusetzen. "Im Zuge dieser Weisung wurde ebenfalls festgelegt, dass, wo immer möglich, nicht benötigtes Personal temporär das Einsatzland zu verlassen hat", hieß es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Quelle: Apa/Dpa