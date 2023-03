Deutschlands Atom-Ära geht zu Ende

In Spitzenzeiten war ein Drittel des Stroms nuklear. Nun sind es nur noch 6,5 Prozent.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nahm die Kernschmelze in Fukushima zum Anlass, endgültig aus der Nuklearenergie auszusteigen. Das Bild stammt aus 2015.

Am 15. April, sollen in Deutschland die letzten drei Kraftwerke abgeschaltet werden. Vom ersten Atomminister über die Straßenschlachten am AKW Brokdorf bis zum Aus für die nie geliebten Anlagen dauerte es 68 Jahre.



1. Wann startete das Atomzeitalter für Deutschland?

Unter Kanzler Konrad Adenauer (CDU) begann die Bundesrepublik 1955, Reaktoren für den zivilen Gebrauch zu entwickeln. Adenauer schuf ein Ministerium für Atomfragen. Chef wurde Franz-Josef Strauß. Er entwarf einen Plan für das deutsche Atomprogramm.



...