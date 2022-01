Deutschlands Grüne wählen neue Parteispitze

Deutschlands Grüne wählen am Samstag auf einem Parteitag eine neue Parteispitze. Aussichtsreichste Kandidaten für die Doppelspitze sind die Bundestagsabgeordneten Omid Nouripour und Ricarda Lang. Lang kann sich wegen einer Corona-Infektion nur digital zuschalten. Mehrere Hundert Delegierte nehmen online an dem Parteitag teil. Im Berliner Velodrom findet sich ein kleinerer Kreis an Spitzenpolitikern der Partei zusammen.

