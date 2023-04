Deutschlands Heizdebatte: Kommt nun das Verbot von Öl- und Gasheizungen?

Mit gutem Willen und schlechter Politik lehrt die deutsche Ampelregierung Hauseigentümer das Fürchten.

Die deutsche Ampelregierung will auch beim Heizen auf erneuerbare Energien umstellen.

Wenn Blicke töten könnten, fiele der Abgeordnete Konrad Stockmeier am späten Donnerstagvormittag im Deutschen Bundestag zwar nicht um. Aber ein bisschen ins Stolpern geriete er wohl schon. Denn Robert Habeck, der grüne Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, schickt dem FDP-Mann auf dessen Weg vom Rednerpult zurück in die Fraktionsreihen einen Blick hinterher, von unten nach oben, mit zorniger Miene. Stockmeier hatte ihm gerade vorgehalten, als Minister brachial zu versagen. Wollte man Krach in der Ampelkoalition illustrieren: Die Szene wäre perfekt.

...