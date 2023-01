Deutschlands Kanzler in der Klemme

Rätselraten: Niemand weiß, warum Olaf Scholz keine Panzer an die Ukraine liefern will.

Der Druck auf den deutschen Kanzler in der Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine wächst. Olaf Scholz aber schweigt weiter. Und wenn - wie am Sonntag beim Besuch von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron - dem Kanzler etwas über die Lippen kommt, dann ist es die ewige Formel: Man wäge sorgfältig ab. Man wolle keine Alleingänge machen. Und man helfe der Ukraine ohnehin, wo man nur könne.

Die SPD lässt sich also weiter Zeit, während die ...