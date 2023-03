Deutschlands Konzept zu feministischer Außenpolitik - viel Wind um wenig Revolution

Schweden hatte die feministische Außenpolitik, nun versucht sich Deutschland daran. Aber bei der Vorstellung des Konzepts zeigt sich die Regierung wie eh und je uneins.

In Berlin grüßt an diesem 1. März 2023 der Frühling - aber Annalena Baerbock darf sich warm anziehen. Gerade hat sie ihre lang angekündigten Leitlinien für eine feministische Außenpolitik im Kabinett vorgestellt - jetzt steht die deutsche Außenministerin von den Grünen gemeinsam mit ihrer SPD-Kollegin aus dem Entwicklungsressort, Svenja Schulze, vor dem Kanzleramt und sagt: "Feministische Außenpolitik ist eine Selbstverständlichkeit."

Dass sie das nicht ist, weiß Baerbock natürlich. Nicht in Deutschland, nicht in Europa. In Schweden etwa hat ...