Deutschlands Osten hinkt hinterher

Angesichts schwacher Umfragewerte vor drei ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst haben CDU, SPD und Grüne den Osten Deutschlands neu entdeckt.

HELMUT UWER

30 Jahre nach dem Mauerfall sind CDU, SPD und Grüne dabei, den Osten neu zu entdecken. Sie alle fürchten die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen am 1. September sowie in Thüringen am 27. Oktober. Allerdings sind die Sorgen ganz unterschiedlich. CDU und SPD droht der Machtverlust in Sachsen oder in Brandenburg. Die Grünen dagegen müssen beweisen, dass sie keine reine West-Partei sind.