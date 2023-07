Deutschlands Verfassungsrichter stoppen Heizungsgesetz

Die Berliner Ampelkoalition wollte wichtigen Schritt in ihrer Klimapolitik vor dem Sommer durchdrücken. Zu schnell.

Donnerstagmittag geben sie auf. Ab Viertel nach eins mailen die Pressestellen der Ampelmitglieder im Deutschen Bundestag im Minutentakt eine "Erklärung der Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen"; die SPD sogar zwei Mal, was man als Ausdruck von Verwirrung auslegen darf. Aus "Respekt vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts", steht da, werde die Ampel die Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes "für die nächste reguläre Sitzungswoche Anfang September beantragen". Das ist das Maximum an Achtung der parlamentarischen Abläufe. Keine Sondersitzung, kein "Wir machen". Sie beantragen ganz brav.

Von selber sind die Regierungsfraktionen zu dieser demonstrativen Demut nicht gelangt. Am späten Mittwochabend hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe dem Eilantrag des Berliner CDU-Parlamentariers Thomas Heilmann stattgegeben. Der hatte dagegen geklagt, das längst "Heizungsgesetz" genannte und in der Koalition wie bei den Regierten hoch umstrittene Werk im Schnellverfahren verabschieden zu sollen.

Am vergangenen Freitag hatte das Ministerium des grünen Klimaschutzministers Robert Habeck den Parlamentariern gut 100 Seiten Änderungen zugestellt; nicht als kompletten Text, sondern als passagenweise Gegenüberstellung von Alt und Neu. Am heutigen Freitag hätte der Bundestag das Gesetz verabschieden sollen. Und gleich anschließend auch die Länderkammer, der Bundesrat. Und dann hätte es vom Tisch sein sollen.

Ist es nicht. Und dazu ein Debakel. Ganz besonders auf den Tischen des Bundeskanzlers Olaf Scholz, seines Vizes Robert Habeck und seines Vizevizes Christian Lindner. Eines mit Ansage. Das rot-grün-gelbe Spitzenpersonal hätte es wissen müssen; denn Heilmann hatte es vor seiner Klage mit Bitten versucht. Und er berichtet von Zustimmung, auch und gerade aus der Koalition. Der Respekt-Prediger Scholz und die Seinen aber haben Heilmann hochmütig abtropfen lassen. Jetzt haut ihnen das Gericht um die Ohren, was eine demokratische Selbstverständlichkeit ist: Den Parlamentariern "steht nicht nur das Recht zu, im Deutschen Bundestag abzustimmen, sondern auch das Recht zu beraten. Dies setzt eine hinreichende Information über den Beratungsgegenstand voraus. Die Abgeordneten müssen dabei Informationen nicht nur erlangen, sondern auch verarbeiten können."

Der Kanzler schweigt sich am Donnerstag aus. Und die Fraktionsvorsitzenden versuchen sich am Nachmittag in Alles-nicht-so-schlimm-Statements.