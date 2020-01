Di Maio kündigt Ministern seinen Rücktritt an

Der Chef von Italiens Regierungspartei Fünf Sterne, Luigi Di Maio, hat den Ministern seiner Gruppierung bei einem Treffen am Mittwoch in Rom seine Rücktrittsabsicht bekanntgegeben. Die offizielle Ankündigung soll am Mittwochnachmittag (17.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz in Rom erfolgen, berichteten italienische Medien.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Unklarheit über Außenminister DiMaios politische Pläne