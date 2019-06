Di Maio kündigt Neuorganisation für Fünf Sterne-Bewegung an

Nach der Niederlage bei den EU-Parlamentswahlen will sich die in Italien regierende Fünf Sterne-Bewegung um eine neue Organisation kümmern. "Jahrelang haben wir behauptet, dass wir keine politische Organisation brauchen. Doch eine Organisation ist notwendig", sagte der Fünf Sterne-Chef und Vizepremier Luigi Di Maio in einem Radiointerview am Montag.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Di Maio will nach Wahlniederlage mehr Struktur schaffen