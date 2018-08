"Diciotti"-Migranten verließen Sizilien

Nach Tagen auf dem Mittelmeer und im Hafen von Catania haben 100 Migranten, die in der Nacht auf Sonntag von Bord des italienischen Küstenwache-Schiffes "Diciotti" gegangen sind, Sizilien verlassen. Die Migranten reisten an Bord von zwei Bussen nach Rocca di Papa südlich von Rom, wo sie in einer katholischen Einrichtung untergebracht werden sollen.

SN/APA (AFP)/GIOVANNI ISOLINO Die Flüchtlinge werden auf Diözesen verteilt