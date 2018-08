"Diciotti"-Migranten werden in Kongresszentrum untergebracht

Die Migranten, die in der Nacht auf Sonntag das italienische Küstenwache-Schiff "Diciotti" verlassen haben und für die Italiens Bischöfe aufkommen werden, sollen in einem katholischen Kongresszentrum in Rocca di Papa südlich von Rom untergebracht werden. Dies berichtete Papst Franziskus im Gespräch mit Journalisten beim Heimflug aus Irland am Sonntagabend.

