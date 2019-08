Ehemalige Bürgerrechtler der DDR sind entsetzt. Die SPD wirft den Rechtspopulisten Geschichtsklitterung vor.

Bürgerrechtler der Wendezeit von 1989/1990 sind entsetzt. Sie haben in einem offenen Brief gegen Wahlkampfslogans der Alternative für Deutschland (AfD) protestiert, mit denen die Rechtspopulisten versuchen, die friedliche Revolution in der DDR für sich zu reklamieren. Auf Plakaten wirbt die ...