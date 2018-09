Die Afrikaner auf Augenhöhe

Österreich ist bei der diesjährigen UNO-Vollversammlung mit Alexander Van der Bellen, Sebastian Kurz und Karin Kneissl gleich dreifach vertreten. Das gemeinsame Motto: Auf nach Afrika.

New York ist eine verrückte und hektische Stadt. In dieser Woche ist sie noch verrückter und hektischer. "Ich hasse diese Stadt", murmelt ein Herr im eleganten Anzug. Gemeinsam mit Hunderten anderen Passanten ist er in eine der Straßensperren geraten, die dieser Tage gleichsam aus dem Boden wachsen. Nichts geht mehr an der Ecke 5th Avenue und 57. Straße. Und schon gar nicht geht es, die Straße zu überqueren. Dann braust der Grund für den Ärger des New Yorkers vorbei: Der Konvoi des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ist auf dem Weg zum UNO-Komplex am East River.