In Erfurt besetzten mutige Bürgerrechtler vor 30 Jahren erstmals eine Dienststelle der Staatssicherheit in der DDR. Heute erinnert die Gedenkstätte "Andreasstraße" an die Unterdrückung und die friedliche Revolution.

Am Eingang zur Ausstellung in der ehemaligen Bezirksverwaltung der DDR-Staatssicherheit in der Andreasstraße in Erfurt sind Besucher gleich einmal verwirrt. Am Boden steht der Code VR36 IV in weiß auf schwarzem Grund. Wer diese Schwelle überschreitet, gibt gleichsam seinen Namen ...