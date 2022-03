Die Angst der Belarussen

Nicht nur aus der Ukraine fliehen viele Menschen. Auch immer mehr Belarussen wollen ihr Land verlassen.

Noch nie fiel Ekaterina Romanova das Packen so schwer. Es ist genau eine Woche her, dass die junge Belarussin Kleidung, Laptop und die wichtigsten Dokumente in Koffer verstaute - und hinter sich die Tür ihrer Wohnung in Minsk abschloss. Wann sie zurückkehrt? Ungewiss.

Nicht nur aus der Ukraine fliehen viele Menschen. Auch in Belarus gebe es eine Fluchtbewegung, sagt Astrid Sahm von der deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik. Belarus ist zwar keine Kriegspartei, aber dennoch stark involviert. "Wenn ...