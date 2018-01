Die Angst der Träumer

Donald Trump betreibt ein zynisches Spiel. Er benutzt das Schicksal der als Kinder in die USA eingewanderten "Dreamer" als Faustpfand für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.

Rafael Robles hat in seinen jungen Jahren schon eine Menge erreicht. Der 26-Jährige besitzt eine Architektur- und Immobilien-Firma in Chicago, mit der er gut im Geschäft ist. Kein schlechter Start für jemanden, dessen Eltern ohne Papiere in die USA einwanderten und in der Schattenwirtschaft der USA ihren Unterhalt verdienten.



Rafael hatte als Kind keine Wahl, aber er ist dankbar für die Chance, die er bekam. Nun droht sein amerikanischer Traum zu zerplatzen. Seit Donald Trump vergangenen Dezember ein Dekret Barack Obamas aufhob, das die in den USA großgewordenen Einwanderer-Kinder ohne Papiere vor der Abschiebung schützte, lebt Rafael in permanenter Unsicherheit. So wie ihm geht es mehr als 700.000 "Dreamer", wie die Einwanderer-Kinder genannt werden.



An ihrer Situation ändert auch der Aufschub wenig, den ihnen ein Bundesgericht in San Francisco verschaffte, als es per einstweiliger Verfügung vergangenen Dienstag Trumps Entscheidung aus dem Herbst für rechtswidrig erklärte. Jederzeit könnte der Supreme Court der Berufung der US-Regierung stattgeben und den bisherigen Schutz Anfang März auslaufen lassen.



Niemand weiß das besser als der US-Präsident, der seit seinem Amtseintritt vor einem Jahr den Alltag der elf Millionen Einwanderer ohne Papiere nachhaltig verändert hat. Seine Regierung drangsaliert die Gemeinde mit immer neuen Razzien. Am Mittwoch beispielsweise stürmten Beamte der Einwanderungspolizei ICE von Kalifornien bis Florida 98 7-Eleven-Läden.



Das Schicksal der "Dreamer" benutzt Trump, um im Kongress einen Teil der 18 Milliarden Dollar locker zu machen, die er für den im Wahlkampf versprochenen Bau seiner "schönen großen Mauer" an der Südgrenze zu Mexiko ausgeben will. Anfang der Woche hatte er Kongressmitglieder aus beiden Parteien ins Weiße Haus eingeladen. Statt ernsthaft zu verhandeln, ließ er im Kabinettsraum für 45 Minuten die Kameras laufen und machte aus den Gesprächen eine Schaufensterveranstaltung.



Diese gipfelte in dem vagen Versprechen, zu einer umfassenden Einwanderungsreform bereit zu sein. Weil es dafür bei den Republikanern im Kongress niemals eine Mehrheit geben wird erhöhte Trump damit den Druck auf die Demokraten, Konzessionen zumindest für ein Gesetz zu machen, das allein die "Dreamer" schützt.



"Er benutzt uns als Verhandlungsmasse", sagt Rafael einem amerikanischen Reporter. Dass die Demokraten bei der Mauer nachgeben, um die Einwanderer-Kinder zu retten lehnt er rundherum ab. "Ich möchte kein Dreamer-Gesetz, das zu Lasten aller anderer geht."



Die Einwanderer-Lobby und linke Demokraten drängen nun die Opposition im Kongress, die am 19. Januar fällige Freigabe neuer Haushaltsmittel für die Regierung als Druckmittel zu benutzen. Diese Taktik birgt Risiken für Demokraten, die im Herbst unsichere Sitze im Kongress verteidigen müssen. Den Wackelkandidaten wäre eine andere Lösung des Problems lieber. Zum Beispiel durch einen Kompromiss, der Trump kein Geld für die Mauer, aber für zusätzliche Maßnahmen bei der Grenzsicherung gäbe.