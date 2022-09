Die Angst des Kremls vor Alla Pugatschowa

Russlands 73-jährige Schlagergöttin macht lautstark Front gegen Wladimir Putins Feldzug in der Ukraine.

Es waren nur ein paar Worte auf Instagram: "Ich bitte, mich in die Reihe der Auslandsagenten meines geliebten Landes aufzunehmen", schrieb Alla Pugatschowa. "Denn ich bin solidarisch mit meinem Mann, einem ehrlichen und aufrichtigen Menschen, einem unbestechlichen Patrioten Russlands, der seinem Vaterland Wohlergehen wünscht, ein Leben in Frieden, Freiheit des Wortes und das Ende des Sterbens unserer Jungs für illusorische Ziele. Zumal diese Ziele ihr Land isolieren und das Leben seiner Bürger erschweren."

Nach über einem halben Jahr "Kriegsspezialoperation" in der Ukraine und gleichzeitiger Strafverfolgung der russischen Friedensaktivisten schweigt die vaterländische Öffentlichkeit eingeschüchtert. Umso lauter dröhnte am Sonntag Alla Pugatschowas Solidaritätserklärung für ihren Gatten, den Komiker Maxim Galkin. Das russische Justizministerium hatte ihn zwei Tage zuvor wegen Kritik an Putins Ukraine-Feldzug zum "Auslandsagenten" erklärt.

Die 73-jährige Pugatschowa ist in Russland nicht nur prominent, sie wird von mehreren Generationen als nationale Schlagergöttin verehrt. 3,4 Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram. Jetzt melden fast alle russischen Medien Pugatschowas Solidaritätsadresse, meist allerdings ohne ihre Worte über Frieden, Freiheit und das Sterben der russischen Soldaten. Kremlnahe Propagandisten toben: "Warum schleppt ihr diese Scheiße zurück nach Russland?", schimpft der TV-Moderator Wladimir Solowjow über die Diva, die Anfang September nach mehrmonatiger Abwesenheit aus dem Ausland heimgekehrt war. Der ultranationalistische Telegram-Kanal Cholmogorow droht Pugatschowa das gleiche Schicksal an wie Namensvetter Jemeljan Pugatschow, dem Anführer eines Bauernaufstands im 18. Jahrhundert. "Pugatschow, zur Erinnerung, wurde in einem Käfig durchs Land gefahren und dann gevierteilt." Anton Gerashchenko dagegen, Berater des ukrainischen Innenministers, feiert Pugatschowa schon als Siegerin vorgezogener Präsidentschaftswahlen in Russland. "Der Aufruf Alla Pugatschowas", schreibt er, "bedeutet das Ende für Putin."

Alla Pugatschowa, fünf Mal verheiratet, drei Kinder, 250 Millionen verkaufte Schallplatten, dominierte die russische Popmusik auch nach dem Ende ihrer Gesangskarriere 2010. Das Jubiläumskonzert zu ihrem 70. Geburtstag fand im Kreml statt. Die Pugatschowa machte aus ihren liberalen Ansichten keinen Hehl. Aber zur Annexion der Krim 2014 schwieg sie sich noch aus.

Es bleibt abzuwarten, wie sich ihre Instagram-Klage über "das Sterben unserer Jungs" auf die Stimmung im Land auswirken wird. Obwohl Instagram in Russland offiziell verboten ist, erntete sie bis Montagnachmittag fast 690.000 Likes. "Pugatschowas Worte allein bedeuten noch keine Wende", sagt der Politologe Juri Korgonjuk. "Aber bei vielen Russen, die schon jetzt an der ,Kriegsspezialoperation' zweifeln, werden sie auf fruchtbaren Boden fallen." Und es sei bezeichnend, dass Putins Sprecher Dmitri Peskow Pugatschowas Kritik nicht kommentieren wollte. "Sie haben im Kreml Angst vor ihr."