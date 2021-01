Die Angst vor dem Betrug: Wenn Wahlen angezweifelt werden

Ging bei der US-Wahl alles mit rechten Dingen zu? Diese Frage führte diese Woche dazu, dass die politische Lage in Washington fast außer Kontrolle geriet. Probleme bei der Stimmenauszählung kennen wir auch aus Österreich - ein Systemvergleich.

In den USA gibt es zwar ein offizielles Wahlergebnis und damit einen "President-Elect" - jedoch auch einen heftig opponierenden Amtsinhaber, der sich weigert, das Ergebnis als korrekt anzuerkennen. Wie heikel diese Situation ist, wurde am Mittwoch offenbar - als wütende Trump-Anhänger das Kapitol stürmten, mit den bekannten tragischen Folgen. Die Verwirrung um das Wahlergebnis kommt aber nicht von ungefähr; sie wird bedingt durch das Wahlsystem der Vereinigten Staaten. Konkret liegt das Problem in den USA darin, dass es dort - ...