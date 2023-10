Die Bodenoffensive - und dann?

Israel zögert mit dem großflächigen Einmarsch in den Gazastreifen. Auch weil es nur einen vagen Plan für die Zeit danach gibt.

Nikolaus Wildner

Wann beginnt die israelische Bodenoffensive und warum hat sie noch nicht begonnen? Das haben sich viele in Israel und in der ganzen Welt in den vergangenen Tagen gefragt. Zuletzt haben sich in Israel die Stimmen gemehrt, die Premierminister Benjamin Netanjahu des Zauderns bezichtigt haben. Es gab Berichte über Auseinandersetzungen innerhalb des Notfallkabinetts - zwischen Verteidigungsminister Yoav Gallant und Premier Netanjahu. Gallant habe betont, dass die Armee für den Beginn einer Bodenoffensive bereit sei - und Netanjahu noch immer zögere.

Diesen Eindruck hat Netanjahu schließlich abgewendet, indem er sich am Mittwochabend zur Hauptsendezeit an die Bevölkerung gewandt und erklärt hat: Ja, Israel bereite sich auf eine Bodenoffensive vor. Die Bodenoffensive werde kommen, aber man werde nicht sagen, wann, wie, wie lange und in welchem Ausmaß.

Für die Verzögerung kommen mehrere Gründe infrage: vor allem die aus Israel nach Gaza verschleppten Geiseln. Aktuell weiß man von 229 Geiseln in den Händen der Hamas. Experten sind sich einig, dass es nach dem Beginn einer Bodenoffensive keine Hoffnung mehr geben wird, Geiseln lebendig zu befreien. Im Hintergrund dürften intensive Verhandlungen zur Befreiung von Geiseln stattfinden - und genau das erwartet und fordert auch die israelische Öffentlichkeit.

Familien von Verschleppten rufen ihre Regierung und Premierminister Netanjahu dazu auf, alles zu unternehmen, um ihre Angehörigen zu befreien. Und immer mehr Menschen in der Bevölkerung sprechen sich offen für eine weitere Verschiebung der Bodenoffensive aus, um dadurch mehr Zeit für Verhandlungen zu gewinnen. Nach einer am Freitag veröffentlichten Umfrage sind mittlerweile 49 Prozent der Israelis dafür, mit dem Beginn einer Bodenoffensive weiter zuzuwarten. Eine hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass die israelische Bevölkerung großteils geschlossen hinter der militärischen Bekämpfung der Terrororganisation Hamas steht.

Ein weiterer Grund für die Verzögerung der Bodenoffensive könnte die neue und besondere Rolle der USA in diesem Krieg sein. Noch nie waren die USA so direkt an einem Krieg Israels beteiligt wie jetzt. Die USA haben hochrangige Offiziere nach Israel entsandt, um Israel bei den Plänen für eine Bodenoffensive zu beraten. Die USA haben auch zwei Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer verlegt und immer wieder bekräftigt: Sollte sich der Konflikt auf andere Fronten ausweiten, werden die USA Israel nicht nur moralisch, sondern auch militärisch zur Seite stehen. Aber auch diese Koordination zwischen Israel und den USA in dieser Angelegenheit ist komplex und dürfte Zeit in Anspruch nehmen.

Eines steht fest: Israel befindet sich derzeit in einer Zwickmühle. Die Befreiung der Geiseln und die Militäroffensive sind Prioritäten für Israel, die sich bis zu einem gewissen Grad gegenseitig ausschließen. Ein schleichender Beginn der Bodenoffensive könnte da ein Mittelweg sein, aber für eine klare Einordnung der jüngsten militärischen Vorgänge ist es noch zu früh.

In der Zwischenzeit stellen sich in Israel immer mehr Menschen offen die Frage: Was passiert am Tag eins nach der geplanten militärischen Zerschlagung der Hamas? Erste Antworten darauf haben diese Woche zwei weitere Minister in Israels Notfallkabinett geliefert: Verteidigungsminister Yoav Gallant und Benny Gantz, der frühere Verteidigungsminister, der die Oppositionsbank verlassen und sich der jetzigen Notfallregierung angeschlossen hat. Gallant und Gantz haben beide von langen Missionen gesprochen, die zu einer neuen Sicherheitsordnung ohne die Hamas in Gaza führen sollen. Für diese neue Ordnung soll Israel schlussendlich keine Verantwortung tragen. Benny Gantz hat von einem Prozess gesprochen, der Jahre dauern wird und aus militärischen, politischen und sozialen Komponenten bestehen wird.

Etwas konkreter hat sich dazu der frühere Premier Ehud Barak geäußert. Er stellt sich nach Ende der Militäroffensive eine internationale Friedenstruppe für Gaza vor, die neben westlichen Ländern auch die gemäßigten arabischen Staaten der Region umfassen sollte. Eine Leitung und Finanzierung einer Mission durch Länder wie Katar oder Saudi-Arabien wäre denkbar. Einige Monate später sollte diese Mission den Gazastreifen in die Verantwortung der Palästinensischen Autonomiebehörde mit Sitz in Ramallah übertragen. Die Autonomiebehörde war für Gaza zuständig, bevor die Hamas dort die Herrschaft 2007 brutal an sich gerissen hat.

Doch auch für eine politische Einordnung der Ereignisse ist die Zeit noch nicht reif, aber der von Barak skizzierte Schritt würde die erste wirkliche Entwicklung vorwärts in dem seit Jahren nicht mehr vorhandenen Verhandlungsprozess zwischen Israel und den Palästinensern sein. In einer Zeit des Traumas und der Verzweiflung könnte das manchen helfen, zumindest nicht jede Hoffnung auf eine bessere Zukunft im Nahen Osten zu verlieren.