"Die Brexit-Pläne sind eine Demütigung"

Der frühere britische Außenminister rechnet mit dem Kurs von Theresa May ab und fordert mehr Selbstbewusstsein in den Verhandlungen.

Es war die große Boris-Show, fein orchestriert und mit Wortgewalt präsentiert. Einen Tag bevor Premierministerin Theresa May am heutigen Mittwoch ihre Rede auf dem Parteitag der Konservativen in Birmingham hält, legte Ex-Außenminister Boris Johnson vor. Würde der lautstarke Brexit-Wortführer die Regierungschefin herausfordern? Das zumindest hatten die rund 1500 Zuhörer in der Halle erwartet. Seit Monaten wird spekuliert, wann Johnson seine parteiinterne Widersacherin angreift.