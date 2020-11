Die Brexit-Verhandler sitzen in Quarantäne

Schon längst drängt die Zeit für eine Einigung. Jetzt bremst auch noch ein Coronafall die Gespräche.

Der 31. Dezember ist die ultimative Deadline. Dann läuft die Übergangsphase aus, in der wirtschaftlich de facto alles gleich blieb in der Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU. Was kommt im neuen Jahr? Scheitern die Gespräche und gibt es einen von Unternehmen befürchteten harten Bruch mit steigenden Zöllen, Grenzkontrollen, Chaos, Lkw-Staus und großem bürokratischen Aufwand? In London wie in Brüssel herrscht vorsichtiger Optimismus, dass sich die beiden Verhandlungspartner auf den letzten Metern doch noch auf ein Freihandelsabkommen einigen ...