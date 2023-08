Die Brics-Familie soll wachsen

Plus

China, Russland, Indien, Brasilien und Südafrika diskutieren in Johannesburg, wer ihrem Klub in Zukunft beitreten darf. Die Abgrenzung vom Westen erfolgt in unterschiedlicher Schärfe.

BILD: SN/AP Chinas Präsident Xi Jinping und Südafrikas Cyril Ramaphosa am Dienstag.