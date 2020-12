Die Corona-Lage in Deutschland ist düster

Bundesweiter Lockdown, ein Höchstwert an Corona-Toten - und im am schlimmsten betroffenen Bundesland Sachsen spitzt sich die Pandemie-Lage weiter zu. In Hessen werden Tote gar in Kühlcontainer gelegt.

SN/AP In diesen Kühlcontainer in der hessischen Stadt Hanau mussten Corona-Tote untergebracht werden. In den Kliniken und an den Friedhöfen gab es keinen Platz mehr.