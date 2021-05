Die Eltern des entführten Bloggers: "Wir wissen nicht, wo unser Sohn ist"

Die Eltern des oppositionellen Bloggers Roman Protassewitsch fürchten um sein Leben. Moskau lässt EU-Flieger nicht mehr landen.

Nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Belarus und der Festnahme des regimekritischen Bloggers Roman Protassewitsch sind seine Eltern auch nach Tagen weiter im Ungewissen darüber, wo er sich befindet. "Wir wissen nicht, wo unser Sohn ist, auch seinen Gesundheitszustand kennen wir nicht", sagte sein Vater Dmitri Protassewitsch am Donnerstag in Warschau. Ein von der Familie beauftragter Anwalt sei nicht zu dem inhaftierten 26-Jährigen vorgelassen worden. Er habe auch keine Auskunft darüber erhalten, in welchem Untersuchungsgefängnis er einsitze.

