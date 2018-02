Die erste Runde im EU-Wahlkampf ist eingeläutet

Parlament und Kommission werben für europäische Spitzenkandidaten. Zu Recht setzen sie damit die Staatschefs unter Druck.

Nicht frei von Träumen, aber auch kein Träumer. So beschrieb sich am Mittwoch Jean-Claude Juncker in Brüssel vor Journalisten. Sein Auftritt entsprach diesem Credo: Der Kommissionspräsident stellte weitreichende Ideen zum Umbau der EU-Institutionen vor. Er tat dies aber frei von jedem Enthusiasmus, der vielleicht Widerspruch hätte im Keim ersticken oder Zweifel an der Umsetzung zerstreuen können.

Vielmehr erklärte Juncker trocken, wie er sich die Weiterentwicklung der Union langfristig vorstellt: Ein Zwei-Kammern-System, bestehend aus Rat und Parlament, soll es geben. Die Ämter der Präsidenten von Rat und Kommission sollen vereint werden, der Doppel-Präsident im Idealfall direkt gewählt werden.

Kaum ausgesprochen wischte Juncker seine Vision selbst beiseite. Zu seinen Lebzeiten als Kommissionspräsident werde all das nicht mehr möglich sein.

Schade eigentlich, denn es wäre der richtige Zeitpunkt für eine Reform. Ganz deutlich zeigt das der Dornröschenschlaf, in dem sich die EU seit einem Jahr wegen Wahlen in Frankreich und Deutschland befindet. Der viel zitierte deutsch-französische Motor kann wegen der Wahlkämpfe, Regierungsbildungen und innenpolitischen Befindlichkeiten nicht anspringen. EU-Abgeordnete hoffen schon auf irgendeine deutsche Regierung, nur damit sich irgendetwas bewegt. Aber warum müssen wir auf eine neue deutsche Regierung warten? Warum bauen wir nicht europäische Institutionen so um, dass sie unabhängiger von den Wahlen in großen Mitgliedsstaaten entscheidungsfähig sind? Warum starten wir nicht den europäischen Motor, statt auf den deutsch-französischen zu warten?

Ein gemeinsamer Präsident von Kommission und Rat wäre ein Schritt in diese Richtung. Die Position dieses Präsidenten wäre stark. Aber genau das lehnen die Mitgliedsstaaten ab. Sie wollen keinen starken Präsidenten, weil er ihre Macht mindern würde.

Den Staatschefs war es 2014 schon zu viel des Guten, dass der Spitzenkandidat der stärksten Partei bei der Europawahl Kommissionschef werden sollte - und letztlich auch wurde. Jean-Claude Juncker wurde nicht direkt gewählt, aber seine Besetzung vom EU-Parlament als Entscheidung der Bürger verkauft. Das stärkte seine Position - und machte den Rat mundtot. Spitzenkandidaten machen die EU nicht per se demokratischer, sie steigern aber das Interesse an der Wahl. Das ist ein Schritt zu einer lebhafteren Debatte. Dass Parlament und Kommission wieder Druck für das Prinzip machen, kann man nur begrüßen.