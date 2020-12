Die EU bleibt geduldig

Trotz Theaterdonners im Vorfeld, ist der letzte Vorhang im Brexit-Drama noch nicht gefallen. Es bleiben nur noch 18 Tage bis zum Finale.

Ein EU-Diplomat sagte es dieser Tage so: "Michel Barnier wird der letzte sein, der vom Verhandlungstisch aufsteht." Die EU will keinesfalls Schuld daran haben, sollte Großbritannien ohne Handelsvertrag endgültig aus der Union scheiden. Die Brexit-Verhandler Europas bleiben sitzen, das Team des britisches Gegenübers David Frost ebenfalls.

"Die Verhandlungen gehen hier in Brüssel weiter", kündigte Ursula von der Leyen am Sonntagmittag an. Zur Überraschung aller. Denn eigentlich hatte sie mit dem britischen Premier Boris Johnson vereinbart, dass am Sonntag ...