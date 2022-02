Die EU friert Putins Konten in Europa ein

Der Paukenschlag erfolgte, nachdem es geharnischte Kritik an den bisherigen Sanktionen Europas gegeben hatte.

Die Europäische Union setzt den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinen Außenminister Sergej Lawrow auf ihre Sanktionsliste. Es ist "ein Akt, den es in dieser Form noch nie gegeben hat", wie Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg sagte. Der Ressortchef war am Freitagnachmittag nach Brüssel gekommen, um gemeinsam mit den anderen 26 Außenministern jenes Sanktionspaket formell zu beschließen, auf das sich die Staats- und Regierungschefs auf einem Krisengipfel in der Nacht zuvor geeinigt hatten.

Es war das ...