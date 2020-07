Arbeitslosigkeit und Rezession drohen. Die Europäische Union will gegensteuern. Wie das geschehen soll, ist noch umstritten.

"Jetzt ist die Zeit!" EU-Ratspräsident Charles Michel appellierte an die 27 Staats- und Regierungschefs, zu einer Einigung zu kommen, wenn sie sich am Freitag das erste Mal seit mehr als fünf Monaten wieder in Brüssel zu einem Gipfel versammeln. Auch ...