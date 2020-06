Ein Videogipfel markiert den Auftakt für die Verhandlungen über etwas, das es in der EU noch nie gab: Solidarität über Gemeinschaftsschulden. Es wird hart und schwierig.

Am Freitag starten die EU-Staaten auf höchster Ebene auf einem EU-Gipfel per Video ihre Verhandlungen über die Corona-Wiederaufbauhilfe. Es ist der Auftakt zu extrem schwierigen Gesprächen. Den positivsten Ausblick wagte am Donnerstag Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg: "Einer Annäherung auf diesem ...