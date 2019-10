Johnsons Vorschlag wird beraten, ändert aber nichts an den Eckpfeilern der EU-Position.

In Brüssel herrschte am Mittwoch stundenlang Rätselraten darüber, worin das Kompromissangebot des britischen Premierministers zur Vermeidung eines No-Deal-Brexit überhaupt besteht. Boris Johnson hatte einen Alternativvorschlag zum Backstop angekündigt, also zu der von seiner Vorgängerin Theresa May mit der EU ausgehandelten ...