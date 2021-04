Die EU prüft eine Klage gegen AstraZeneca

Was der Konzern versprochen hat, soll er noch liefern. Danach aber wird die Zusammenarbeit beendet.

Die EU-Kommission überlegt eine Klage gegen den britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca. Alle Optionen würden geprüft, sagte ein Sprecher am Donnerstag: "Noch ist keine Entscheidung gefallen." Wie immer diese auch aussehen werde, sie sei zusammen mit den Mitgliedsstaaten zu fällen. Bis Ende der Woche will man Klarheit über das weitere Vorgehen haben.

Dass die Kommission an rechtliche Schritte denkt, hatte sie den 27 EU-Botschaftern in deren Sitzung am Mittwoch mitgeteilt. Es geht um den Versuch, Lieferungen zu erzwingen, die das ...