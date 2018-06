Die EU ringt um ihren Klimaschutz

In dieser Woche sollen Entscheidungen über ambitioniertere Energieziele für 2030 fallen.

Es ist eines der großen Gesetzesvorhaben der EU-Kommission: das Energiepaket. Seit Dezember 2016 wird lobbyiert, interveniert und zwischen EU-Parlament und EU-Mitgliedsstaaten darüber verhandelt. In den nächsten Tagen könnte in den zentralen Punkten eine Lösung gelingen. Konkret geht es um Zielwerte bis 2030 für den Anteil von erneuerbaren Quellen wie Wind, Sonne oder Biomasse am Energieverbrauch und die Steigerung der Energieeffizienz bis 2030.