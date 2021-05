Die EU soll ein Stückchen mehr zur Sozialunion werden

Die Krise ist auch eine der Sozialsysteme. Aber genau da wollen sich viele EU-Staaten nicht dreinreden lassen.

Das hat es lang nicht mehr gegeben: einen EU-Gipfel, zu dem die Staats- und Regierungschefs persönlich anreisen. In Porto wollen sie am Freitag über Sozialpolitik reden, am Samstag dann auf einem Indien-Gipfel über die Beziehungen zum Subkontinent.

Fast könnte man meinen, Europa kehre zurück zur Normalität. Aber eben nur fast. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der niederländische Premier Mark Rutte bleiben unter Verweis auf die Coronalage im eigenen Land zu Hause. Der maltesische Regierungschef Robert Abela ist ...