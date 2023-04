Die EU-Staaten gewähren der Ukraine weiter Zollfreiheit

Mit im Deal ist auch die Beilegung des Getreidestreits. Dazu muss es noch Garantien und Geld aus Brüssel geben.

Die Ukraine darf ein weiteres Jahr zollfrei Produkte in die EU einführen. Was für das Land, das sich seit 14 Monaten gegen den Angriff Russlands verteidigt, von großem Vorteil ist. Die Botschafter der 27 EU-Staaten einigten sich am Freitag in Brüssel darauf, die Handelserleichterungen zu verlängern. Formell muss dem noch das EU-Parlament in der nächsten Plenarsitzung im Mai sowie ein Ministerrat zustimmen, beides gilt aber als Formsache.

Die Handelserleichterungen wären im Juni ausgelaufen. Dass nun auch die osteuropäischen ...