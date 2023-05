Die EU zielt auf Putins Lieferanten

Das elfte Sanktionspaket soll Umgehungsgeschäfte gegen die EU-Sanktionen stoppen. Diese laufen über Drittstaaten. Aber Strafmaßnahmen sind heikel. Vor allem China baut bereits vor.

Kommissionschefin Ursula von der Leyen will Sanktionen gegen Firmen in Drittstaaten als „letztes Mittel“ einsetzen.

Die EU-Staaten arbeiten am elften Sanktionspaket gegen Russland. Es ist ein außenpolitisch besonders heikles Unterfangen. Denn es sollen Firmen aus Drittstaaten sanktioniert werden können, wenn sie Waren an Moskau liefern, die für den Angriffskrieg Wladimir Putins gegen die Ukraine verwendet werden können. Die EU-Botschafter beraten über Vorschläge, die die Kommission bereits vor gut einer Woche gemacht hat. Auch die Außenminister und -ministerinnen haben sich in der Vorwoche bei ihrem informellen Treffen in Schweden erstmals den Kopf darüber zerbrochen. Das Paket ...