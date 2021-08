Die Europäer als Weltmacht - sie kamen als Eroberer

Vor 500 Jahren eroberten die Spanier die Hauptstadt der Azteken. Ein mächtiges Reich stürzte, die Europäer errichteten ein gnadenloses Kolonialregime - mit Folgen bis heute.

Das Ende des Aztekenreichs in Mexiko. Als eine strahlende Siegergeschichte, so ist es oft erzählt worden: Der Spanier Hernán Cortés habe mit nur 600 Mann dieses Imperium binnen zwei Jahren niedergeworfen. Die kleine Streitmacht hat am 13. August 1521, so geht die Heldensage weiter, fast im Handstreich die Aztekenhauptstadt Tenochtitlán eingenommen. Aber genau 500 Jahre später wissen wir, dass dies eine höchst einseitig erzählte Legende ist, formuliert von den europäischen Eroberern.

Häufig ist berichtet worden, dass die Spanier ...