Die Europäer bleiben bei der Ukraine-Hilfe weit zurück

Der Krieg findet an den Grenzen der Europäischen Union statt. Geld und Waffen, um Russland zu stoppen, kommen vorwiegend aus den Vereinigten Staaten.

In der Nacht waren das EU-Parlament und die Kommission in gelbes und blaues Licht getaucht. Kommissionschefin Ursula von der Leyen nahm an einer Kundgebung teil, bei der eine gigantische Flagge der Ukraine über den berühmten Großen Platz im Herzen Brüssels getragen wurde. An europäischen Solidaritätsadressen fehlte es nicht am Mittwoch. Es war der ukrainische Unabhängigkeitstag, der ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine begangen wurde. Woran es fehlt, ist Geld.

Die Hilfsleistungen der EU und ihrer Mitgliedsstaaten liegen auffällig hinter anderen Ländern zurück. Die USA steuern bei Weitem am meisten Geld zur Unterstützung der Ukraine bei - sei es in Form von militärischer Unterstützung, finanzieller oder humanitärer Hilfe. Die Vereinigten Staaten haben der Ukraine bisher 44,5 Milliarden Euro zugesagt. Das ist mehr als die Hälfte aller internationalen Hilfsgelder.

Im Vergleich dazu sieht der europäische Beitrag zur Verteidigung der Ukraine geizig aus. Nur 27,7 Milliarden Euro haben die EU-Kommission, die 27 Mitgliedsstaaten und die Europäische Investitionsbank (EIB) in Aussicht gestellt.

Die Zahlen stammen aus dem jüngsten Bericht des "Ukraine Support Tracker". Darin erfassen Wissenschafter des Kiel Instituts für Weltwirtschaft die Hilfen, die der Ukraine ab 24. Jänner versprochen wurden. Stand der Daten ist derzeit der 3. August. Es sei "bemerkenswert, dass allein die USA deutlich mehr zugesagt haben als alle EU-Staaten zusammen, in deren unmittelbarer Nachbarschaft der Krieg tobt", heißt es in dem Bericht.

Das zeigt sich schon bei der reinen Militärhilfe. Die USA haben Waffen im Wert von 8,6 Milliarden Euro versprochen und davon bereits mehr als ein Fünftel geliefert. Danach folgt mit großen Abstand Polen mit militärischem Gut um 1,8 Milliarden Euro. Dann kommen Großbritannien und Kanada. Deutschland liegt auf Platz 5. Frankreich mit seiner großen Rüstungsindustrie scheint erst auf Platz 9 der Waffenlieferanten auf - hinter Tschechien, Lettland und Estland. Italien und Belgien, die ebenfalls über beachtliche militärische Produktionen verfügen, sind auf den Rängen 11 und 21 zu finden.

Die Ukraine brauche "mehr als nur Freundschaft und Lippenbekenntnisse", sagte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow am Mittwoch in der ARD. Immerhin hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz diese Woche ein weiteres Rüstungspaket um 500 Millionen Euro angekündigt. US-Präsident Joe Biden will drei Milliarden Euro an Militärhilfe drauflegen.

Für die Ukraine sind das gute Nachrichten. Denn zuletzt waren die Hilfszusagen des Westens nahezu verebbt. Die Ukraine aber braucht allein zur Aufrechterhaltung des Staatsapparats (Gehälter, Pensionen, Infrastruktur) fünf Milliarden Euro monatlich.

Die EU-Kommission drängt die Mitgliedsländer zu mehr Engagement. Sie selbst verfügt aus dem EU-Budget kaum über freie Mittel. Doch die Staaten zögern. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte der Ukraine im Frühjahr neun Milliarden Euro an Finanzhilfen versprochen. Die 27 Finanzminister haben davon erst eine Milliarde freigegeben. Für den Herbst hofft die Kommission nun, deutlich mehr Geld lockermachen zu können.