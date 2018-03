Der Wachwechsel im US-Außenministerium bringt Europas größten diplomatischen Erfolg in Gefahr - das Atomabkommen mit dem Iran. In Washington haben Realpolitiker wie Außenminister Tillerson, Pentagonchef Mattis und Sicherheitsberater McMaster bisher Präsident Trump davon abgehalten, den Atomdeal zu annullieren. Diese Phalanx der Vernünftigen wird schwächer, weil mit Mike Pompeo einer an die Spitze des Außenamts rückt, der wie Trump den Vertrag zerreißen will.