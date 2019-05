Es ist die größte demokratische Übung auf dem Kontinent. 380 Millionen Menschen wählen bis Sonntag in 28 Ländern. Was bei diesem Urnengang auf dem Spiel steht.

Ausgerechnet die Briten, die um einen Ausstieg aus der EU ringen, haben die Nase vorn. Gemeinsam mit den Niederländern eröffnen sie heute die Wahlen zum Europäischen Parlament. Am Freitag sind die Iren am Zug, am Samstag die Letten, Malteser und ...